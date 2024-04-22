Копылова (Боркичева) Августа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопылова (Боркичева) Августа Степановна

Копылова (Боркичева) Августа Степановна

Место рождения

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Боркичев Степан Павлович

Мать: Боркичева Вера Кузьминична

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник
23.09.1903
Крестница Анна Васильевна, племянница
Бракосочетание
14.01.1904

Муж: Копылов Андрей Афанасьевич

Минино, Вологодский район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410118#36
Рождение ребёнка
13.08.1907

Дочь: Копылова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Копылов Андрей Афанасьевич

Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close