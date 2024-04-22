Копылова (Боркичева) Августа Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Восприемник
23.09.1903
Крестница Анна Васильевна, племянница
Бракосочетание
14.01.1904
Минино, Вологодский район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410118#36
Рождение ребёнка
13.08.1907
Дочь: Копылова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Копылов Андрей Афанасьевич
Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно