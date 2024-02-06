Боркичева Вера Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Боркичев Павел Степанович
Отец ребёнка: Боркичев Степан Павлович
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Чуркина Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Боркичев Степан Павлович
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Копылова Августа Степановна
Отец ребёнка: Боркичев Степан Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно