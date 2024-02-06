Боркичева Вера Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боркичева Вера Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Боркичев Павел Степанович

Отец ребёнка: Боркичев Степан Павлович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Чуркина Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Боркичев Степан Павлович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Копылова Августа Степановна

Отец ребёнка: Боркичев Степан Павлович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боркичев Степан Павлович

Смерть
Неизвестно
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