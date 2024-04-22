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Боркичев Степан Павлович

Место рождения

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Павел Петрович

Мать: не указана

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Боркичев Павел Степанович

Мать ребёнка: Боркичева Вера Кузьминична

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Чуркина Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Боркичева Вера Кузьминична

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Копылова Августа Степановна

Мать ребёнка: Боркичева Вера Кузьминична

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боркичева Вера Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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