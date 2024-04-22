Боркичев Степан Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Павел Петрович
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Боркичев Павел Степанович
Мать ребёнка: Боркичева Вера Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Чуркина Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Боркичева Вера Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Копылова Августа Степановна
Мать ребёнка: Боркичева Вера Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно