Миюсов Георгий (Егор) Львович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Миюсов Лев Павлович
Мать: Миюсова Агафия Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Миюсова Наталия Исидорова (Сидоровна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миюсов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Миюсова Наталия Исидорова (Сидоровна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миюсов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Миюсова Наталия Исидорова (Сидоровна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно