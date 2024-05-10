Миюсов Георгий (Егор) Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миюсов Георгий (Егор) Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Миюсов Лев Павлович

Мать: Миюсова Агафия Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миюсов Яков Георгиевич

Мать ребёнка: Миюсова Наталия Исидорова (Сидоровна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миюсов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Миюсова Наталия Исидорова (Сидоровна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миюсов Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Миюсова Наталия Исидорова (Сидоровна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миюсова Наталия Исидорова (Сидоровна)

Смерть
Неизвестно
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