Миюсов Александр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миюсов Александр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миюсов Георгий (Егор) Львович

Мать: Миюсова Наталия Исидорова (Сидоровна)

Рождение ребёнка
21.08.1905 ст.

Сын: Миюсов Александр Александрович

Мать ребёнка: Миюсова Александра Ивановна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.02.1908 ст.

Дочь: Миюсова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Миюсова Александра Ивановна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миюсова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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