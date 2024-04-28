Миюсов Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1905 ст.
Сын: Миюсов Александр Александрович
Мать ребёнка: Миюсова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1908 ст.
Дочь: Миюсова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Миюсова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно