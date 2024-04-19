Миюсова Наталия Исидорова (Сидоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миюсова Наталия Исидорова (Сидоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миюсов Яков Георгиевич

Отец ребёнка: Миюсов Георгий (Егор) Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миюсов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Миюсов Георгий (Егор) Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миюсов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Миюсов Георгий (Егор) Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миюсов Георгий (Егор) Львович

Смерть
Неизвестно
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