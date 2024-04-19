Миюсова Наталия Исидорова (Сидоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Миюсов Георгий (Егор) Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миюсов Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Миюсов Георгий (Егор) Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миюсов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Миюсов Георгий (Егор) Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно