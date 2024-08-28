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Куранов Василий Григорьевич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Куранов Григорий

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куранова Прасковья Зиновьевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Куранова Фёкла Васильевна

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Зиновьевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Куранов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Зиновьевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Куранов Мамонт Васильевич

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Зиновьевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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