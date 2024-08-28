Куранов Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Куранов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Куранова Фёкла Васильевна
Мать ребёнка: Куранова Прасковья Зиновьевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Куранов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Куранова Прасковья Зиновьевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Куранов Мамонт Васильевич
Мать ребёнка: Куранова Прасковья Зиновьевна
Смерть
Неизвестно