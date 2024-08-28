Куранов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Григорий

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Куранов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Куранов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Куранов Степан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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