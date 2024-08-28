Куранов Григорий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Куранов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Куранов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Куранов Степан Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно