Куранова Прасковья Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Куранова Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Куранов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Куранов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Куранов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Куранов Мамонт Васильевич
Отец ребёнка: Куранов Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно