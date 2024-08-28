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Куранова Прасковья Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куранов Василий Григорьевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Куранова Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Куранов Василий Григорьевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Куранов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Куранов Василий Григорьевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Куранов Мамонт Васильевич

Отец ребёнка: Куранов Василий Григорьевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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