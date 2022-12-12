Реунов Игорь Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1959
Дата смерти12.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1959
Рождение ребёнка
13.09.1987
Дочь: Холостова Ольга Игоревна
Мать ребёнка: Бикерт Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
04.11.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бикерт Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
24.12.1996
Дочь: Волохова Елизавета Игоревна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.12.2022
Вологда, город Вологда, Вологодская область