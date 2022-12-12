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Реунов Игорь Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1959

Дата смерти

12.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1959

Отец: Реунов Леонид Александрович

Мать: Реунова (Якимова) Вера Павловна

Рождение ребёнка
13.09.1987

Дочь: Холостова Ольга Игоревна

Мать ребёнка: Бикерт Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
04.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикерт Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
24.12.1996

Дочь: Волохова Елизавета Игоревна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.12.2022
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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