Реунова (Якимова) Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1932
Дата смерти18.11.2019
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1932
Отец: Якимов Павел
Рождение ребёнка
14.06.?
Дочь: Кубасова (Реунова) Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Реунов Леонид Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Реунов Леонид Александрович
Рождение ребёнка
26.03.1959
Отец ребёнка: Реунов Леонид Александрович
Смерть
18.11.2019