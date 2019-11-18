Реунова (Якимова) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реунова (Якимова) Вера Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1932

Дата смерти

18.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1932

Отец: Якимов Павел

Мать: Якимова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
14.06.?

Дочь: Кубасова (Реунова) Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Реунов Леонид Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реунов Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Реунов Леонид Александрович

Рождение ребёнка
26.03.1959

Сын: Реунов Игорь Леонидович

Отец ребёнка: Реунов Леонид Александрович

Смерть
18.11.2019

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