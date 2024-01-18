Гунин Максим Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гунин Федот
Рождение ребёнка
08.10.1876 ст.
Сын: Шувалов (гунин) Ефим (Евфимий) Максимович
Мать ребёнка: Гунина Матрена Ивановна
д.Марино
Рождение ребёнка
05.05.1882 ст.
Дочь: Гликерия Максимовна
Мать ребёнка: Гунина Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
?.12.1883 ст.
Сын: Гунин Амвросий Максимович
Мать ребёнка: Гунина Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гунина Матрена Ивановна
Смерть
Неизвестно