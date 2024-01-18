Гунина Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
08.10.1876 ст.
Сын: Шувалов (гунин) Ефим (Евфимий) Максимович
Отец ребёнка: Гунин Максим Федотович
д.Марино
Рождение ребёнка
05.05.1882 ст.
Дочь: Гликерия Максимовна
Отец ребёнка: Гунин Максим Федотович
Рождение ребёнка
?.12.1883 ст.
Сын: Гунин Амвросий Максимович
Отец ребёнка: Гунин Максим Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно