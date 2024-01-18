Гунина Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гунина Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1876 ст.

Сын: Шувалов (гунин) Ефим (Евфимий) Максимович

Отец ребёнка: Гунин Максим Федотович

д.Марино
Рождение ребёнка
05.05.1882 ст.

Дочь: Гликерия Максимовна

Отец ребёнка: Гунин Максим Федотович

Рождение ребёнка
?.12.1883 ст.

Сын: Гунин Амвросий Максимович

Отец ребёнка: Гунин Максим Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гунин Максим Федотович

Смерть
Неизвестно
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