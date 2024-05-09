Чернов Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Чернов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Чернов Гавриил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 04.02.1823
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 04.02.1832
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1860