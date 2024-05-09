Чернов Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Отец

До 1769 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Чернов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Чернов Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 04.02.1823

Сын: Чернов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 04.02.1832

Сын: Чернов Егор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Липицы, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Смерть
После 1860
Липицы, Серпуховский муниципальный район, Московская область

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