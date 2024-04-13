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Чернов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 04.02.1823

Дата смерти

13.03.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.02.1823

Отец: Чернов Михаил Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Чернова Феодосия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Феодор Иванович

Мать ребёнка: Чернова Феодосия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Феодосия Петровна

Смерть
13.03.1895

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