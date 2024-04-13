Чернов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 04.02.1823
Дата смерти13.03.1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.02.1823
Отец: Чернов Михаил Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Чернова Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чернова Феодосия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1895