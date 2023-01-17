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Шмачилина Матрёна

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Место рождения

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1801

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Григорий

Мать: не указана

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Шмачилин Семен

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шмачилин Ефим

Отец ребёнка: Шмачилин Семен

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Шмачилин Павел

Отец ребёнка: Шмачилин Семен

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шмачилин Федот

Отец ребёнка: Шмачилин Семен

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Шмачилин Семен

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шмачилин Яков

Отец ребёнка: Шмачилин Семен

Романово
Смерть
После 1857
Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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