Шмачилина Матрёна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Шмачилин Семен
Рождение ребёнка
1822
Сын: Шмачилин Ефим
Отец ребёнка: Шмачилин Семен
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шмачилин Павел
Отец ребёнка: Шмачилин Семен
Рождение ребёнка
1828
Сын: Шмачилин Федот
Отец ребёнка: Шмачилин Семен
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Шмачилин Семен
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шмачилин Яков
Отец ребёнка: Шмачилин Семен
Романово
Смерть
После 1857