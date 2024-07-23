Харлова Наталья Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харлова Наталья Арсентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харлов Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харлов Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харлов Герасим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харлов Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайдукова Анисья Герасимовна

Отец ребёнка: Харлов Герасим

Рождение ребёнка
15.04.1930

Дочь: Агафья (Галя) Герасимовна

Отец ребёнка: Харлов Герасим

Смерть
Неизвестно

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