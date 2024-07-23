Харлова Наталья Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харлов Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайдукова Анисья Герасимовна
Отец ребёнка: Харлов Герасим
Рождение ребёнка
15.04.1930
Дочь: Агафья (Галя) Герасимовна
Отец ребёнка: Харлов Герасим
Смерть
Неизвестно