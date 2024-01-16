Хайдукова (Харлова) Анисья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайдукова (Харлова) Анисья Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1902 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харлов Герасим

Мать: Харлова Наталья Арсентьевна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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