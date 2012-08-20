(Харлова) Агафья (Галя) Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Харлова) Агафья (Галя) Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1930

Дата смерти

20.08.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

1902 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Около 1951 г.р.
1956 г.р.
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1965 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1930

Отец: Харлов Герасим

Мать: Харлова Наталья Арсентьевна

Рождение ребёнка
Около 1951

Сын: Харлов Леонид Анатольевич

Отец ребёнка: Харлов Анатолий

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Марченко Георгий Петрович

Рождение ребёнка
16.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Георгий Петрович

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Георгий Петрович

Тува
Рождение ребёнка
30.04.1965

Сын: Марченко Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Марченко Георгий Петрович

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Георгий Петрович

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Георгий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харлов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Георгий Петрович

Смерть
20.08.2012
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