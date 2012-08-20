(Харлова) Агафья (Галя) Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1930
Дата смерти20.08.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1930
Отец: Харлов Герасим
Рождение ребёнка
Около 1951
Сын: Харлов Леонид Анатольевич
Отец ребёнка: Харлов Анатолий
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Марченко Георгий Петрович
Рождение ребёнка
16.05.1958
Рождение ребёнка
1960
Тува
Рождение ребёнка
30.04.1965
Сын: Марченко Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Марченко Георгий Петрович
Рождение ребёнка
1967
Рождение ребёнка
1970
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харлов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.2012