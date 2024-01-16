Марченко Георгий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарченко Георгий Георгиевич

Марченко Георгий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1965

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

1969 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1965

Отец: Марченко Георгий Петрович

Мать: Агафья (Галя) Герасимовна

Рождение ребёнка
После 1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
После 1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close