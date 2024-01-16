(Степанова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Степанова) Татьяна

(Степанова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1969

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1965 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
После 1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Георгий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Георгий Георгиевич

Смерть
2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close