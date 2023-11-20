Нужнова Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения03.02.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1928
Отец: Нужнов Павел Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Тихон
Рождение ребёнка
07.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Тихон
Зерноград, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно