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Нужнова Мария Павловна

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Место рождения

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

03.02.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1928

Отец: Нужнов Павел Алексеевич

Мать: не указана

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Тихон

Рождение ребёнка
07.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Тихон

Зерноград, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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