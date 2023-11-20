Егоров Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нужнова Мария Павловна

Зерноград, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нужнова Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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