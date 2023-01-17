Мазяева (Жиренкина) Мария Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазяева (Жиренкина) Мария Яковлева

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

После 1837

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Жиренкин Яков Петров

Мать: Жиренкина Фекла Ефимова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 03.11.1835 ст.
Бурнак, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
03.11.1835 ст.

Муж: Мазяев Федор Иванов

Бурнак, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.12.1837 ст.

Дочь: Мазяева Анна Федорова

Отец ребёнка: Мазяев Федор Иванов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1837
Бурнак, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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