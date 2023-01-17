Мазяева (Жиренкина) Мария Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиПосле 1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Жиренкин Яков Петров
Мать: Жиренкина Фекла Ефимова
Место жительства
С 03.11.1835 ст.
Бракосочетание
03.11.1835 ст.
Муж: Мазяев Федор Иванов
Рождение ребёнка
10.12.1837 ст.
Дочь: Мазяева Анна Федорова
Отец ребёнка: Мазяев Федор Иванов
Смерть
После 1837