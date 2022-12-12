Мазяев Федор Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиПосле 1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1835 ст.
Жена: Мазяева Мария Яковлева
Рождение ребёнка
10.12.1837 ст.
Дочь: Мазяева Анна Федорова
Мать ребёнка: Мазяева Мария Яковлева
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1837