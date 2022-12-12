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Мазяев Федор Иванов

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Место рождения

Бурнак, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

После 1837

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурнак, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
03.11.1835 ст.

Жена: Мазяева Мария Яковлева

Бурнак, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.12.1837 ст.

Дочь: Мазяева Анна Федорова

Мать ребёнка: Мазяева Мария Яковлева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1837
Бурнак, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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