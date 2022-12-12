Жиренкина Фекла Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Мазяева Мария Яковлева
Отец ребёнка: Жиренкин Яков Петров
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Жиренкина Надежда Яковлева
Отец ребёнка: Жиренкин Яков Петров
Рождение ребёнка
17.11.1821 ст.
Дочь: Жирекнина Стефанида Яковлева
Отец ребёнка: Жиренкин Яков Петров
Рождение ребёнка
20.06.1824 ст.
Дочь: Кажухова Ефросинья Яковлева
Отец ребёнка: Жиренкин Яков Петров
Рождение ребёнка
06.09.1826 ст.
Дочь: Жиренкина Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Жиренкин Яков Петров
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Жиренкина Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Жиренкин Яков Петров
Рождение ребёнка
16.04.1833 ст.
Отец ребёнка: Жиренкин Яков Петров
Рождение ребёнка
Около 1928
Отец ребёнка: Жиренкин Яков Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жиренкин Яков Петров
Смерть
После 1858