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Жиренкина Фекла Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Мазяева Мария Яковлева

Отец ребёнка: Жиренкин Яков Петров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Жиренкина Надежда Яковлева

Отец ребёнка: Жиренкин Яков Петров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.11.1821 ст.

Дочь: Жирекнина Стефанида Яковлева

Отец ребёнка: Жиренкин Яков Петров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.06.1824 ст.

Дочь: Кажухова Ефросинья Яковлева

Отец ребёнка: Жиренкин Яков Петров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.09.1826 ст.

Дочь: Жиренкина Прасковья Яковлева

Отец ребёнка: Жиренкин Яков Петров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Жиренкина Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Жиренкин Яков Петров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.04.1833 ст.

Сын: Жиренкин Федор Яковлев

Отец ребёнка: Жиренкин Яков Петров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Жиренкин Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Жиренкин Яков Петров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиренкин Яков Петров

Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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