Верещагина (Верещагина) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Верещагин Пётр Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1899
Рождение ребёнка
04.10.1919
Сын: Верещагин Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Верещагин Дмитрий Иванович
по числу родившихся - 11 по числу выживших - 5
Рождение ребёнка
06.10.1919
Дочь: Верещагина Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Верещагин Дмитрий Иванович
По числу родившихся - 12 по числу выживших - 6
Смерть
Неизвестно