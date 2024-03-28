Верещагин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1899
Рождение ребёнка
04.10.1919
Сын: Верещагин Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Верещагина (Верещагина) Мария Петровна
по числу родившихся - 11 по числу выживших - 5
Рождение ребёнка
06.10.1919
Дочь: Верещагина Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Верещагина (Верещагина) Мария Петровна
По числу родившихся - 12 по числу выживших - 6
Смерть
Неизвестно