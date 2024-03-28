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Верещагин Дмитрий Иванович

Место рождения

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.02.1899

Жена: Верещагина (Верещагина) Мария Петровна

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.10.1919

Сын: Верещагин Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Верещагина (Верещагина) Мария Петровна

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
по числу родившихся - 11 по числу выживших - 5
Рождение ребёнка
06.10.1919

Дочь: Верещагина Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Верещагина (Верещагина) Мария Петровна

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
По числу родившихся - 12 по числу выживших - 6
Смерть
Неизвестно

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