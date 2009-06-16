Lank (Johanson) Erna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lank (Johanson) Erna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1932

Дата смерти

16.06.2009

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1932

Отец: Johanson Ernst - Heinrich

Мать: Johanson Emilie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Reinhold Ebe

Отец ребёнка: Lank Evald

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Lank Enn

Отец ребёнка: Lank Evald

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Lank ?

Отец ребёнка: Lank Evald

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Lank Evald

Смерть
16.06.2009
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