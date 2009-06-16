Lank (Johanson) Erna
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1932
Дата смерти16.06.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1932
Отец: Johanson Ernst - Heinrich
Мать: Johanson Emilie
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Reinhold Ebe
Отец ребёнка: Lank Evald
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Lank Enn
Отец ребёнка: Lank Evald
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Lank ?
Отец ребёнка: Lank Evald
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Lank Evald
Смерть
16.06.2009