Johanson Ernst - Heinrich
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1912
Дата смерти21.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1912
Отец: Johannson Juhhan
Мать: Johannson Liisa
Рождение ребёнка
10.10.1932
Дочь: Lank Erna
Мать ребёнка: Johanson Emilie
Рождение ребёнка
17.05.1935
Сын: Johanson Eino
Мать ребёнка: Johanson Emilie
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Johanson ?
Мать ребёнка: Johanson Emilie
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Johanson Emilie
Развод
Неизвестно
Жена: Johanson Emilie
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Põldur ?
Мать ребёнка: Johanson Liidia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Johanson Liidia
Смерть
21.08.1988