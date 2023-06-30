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Johanson Ernst - Heinrich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1912

Дата смерти

21.08.1988

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1912

Отец: Johannson Juhhan

Мать: Johannson Liisa

Рождение ребёнка
10.10.1932

Дочь: Lank Erna

Мать ребёнка: Johanson Emilie

Рождение ребёнка
17.05.1935

Сын: Johanson Eino

Мать ребёнка: Johanson Emilie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Johanson ?

Мать ребёнка: Johanson Emilie

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Johanson Emilie

Развод
Неизвестно

Жена: Johanson Emilie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Põldur ?

Мать ребёнка: Johanson Liidia

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Johanson Liidia

Смерть
21.08.1988