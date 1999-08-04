Johanson (Hendrikson) Emilie
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1914
Дата смерти04.08.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.1932
Дочь: Lank Erna
Отец ребёнка: Johanson Ernst - Heinrich
Рождение ребёнка
17.05.1935
Сын: Johanson Eino
Отец ребёнка: Johanson Ernst - Heinrich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Johanson ?
Отец ребёнка: Johanson Ernst - Heinrich
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
04.08.1999