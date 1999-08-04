Johanson (Hendrikson) Emilie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Johanson (Hendrikson) Emilie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1914

Дата смерти

04.08.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1932

Дочь: Lank Erna

Отец ребёнка: Johanson Ernst - Heinrich

Рождение ребёнка
17.05.1935

Сын: Johanson Eino

Отец ребёнка: Johanson Ernst - Heinrich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Johanson ?

Отец ребёнка: Johanson Ernst - Heinrich

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Johanson Ernst - Heinrich

Развод
Неизвестно

Муж: Johanson Ernst - Heinrich

Смерть
04.08.1999
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