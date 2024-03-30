Тырышкина (Клиникова) Надежда Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Клиникова Клавдия
Рождение ребёнка
27.06.1985
Дочь: Шесткова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тырышкин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вязигина Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Андреевич