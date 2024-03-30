Тырышкина (Клиникова) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырышкина (Клиникова) Надежда Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Клиникова Клавдия

Рождение ребёнка
27.06.1985

Дочь: Шесткова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тырышкин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вязигина Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Андреевич

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