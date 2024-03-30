Шесткова (Тырышкина) Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1985
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1985
Бракосочетание
02.06.2007
Рождение ребёнка
15.04.2011
Дочь: Шесткова Вероника Борисовна
Отец ребёнка: Шестков Борис Владимирович
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.03.2017
Сын: Шестков Владислав Борисович
Отец ребёнка: Шестков Борис Владимирович