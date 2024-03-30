Шесткова (Тырышкина) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шесткова (Тырышкина) Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1985

Отец: Тырышкин Михаил Андреевич

Мать: Тырышкина Надежда Яковлевна

Бракосочетание
02.06.2007

Муж: Шестков Борис Владимирович

Рождение ребёнка
15.04.2011

Дочь: Шесткова Вероника Борисовна

Отец ребёнка: Шестков Борис Владимирович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.03.2017

Сын: Шестков Владислав Борисович

Отец ребёнка: Шестков Борис Владимирович

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