Тырышкин Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тырышкин Андрей
Рождение ребёнка
27.06.1985
Дочь: Шесткова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Тырышкина Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тырышкин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Тырышкина Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вязигина Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Тырышкина Надежда Яковлевна