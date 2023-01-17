Беляев Гавриил
Место рождения
Дата рождения09.02.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1902 ст.
Отец: не указан
Мать: Беляева Евгения Ивановна
Гавриил, незаконнорожденный ребенок,родился 09 (крещён 10) февраля 1902 года. Восприемником при крещении был дер. Берсенева уволенный в запас армии Иаков Григорьев Беляев. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 36... Показать все
Смерть
Неизвестно