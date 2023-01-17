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Беляев Гавриил

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

09.02.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1902 ст.

Отец: не указан

Мать: Беляева Евгения Ивановна

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Гавриил, незаконнорожденный ребенок,родился 09 (крещён 10) февраля 1902 года. Восприемником при крещении был дер. Берсенева уволенный в запас армии Иаков Григорьев Беляев. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 36... Показать все
Смерть
Неизвестно
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