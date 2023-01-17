Беляева (Буторова) Евгения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1866
Отец: Буторов Иван Александров
Мать: не указана
Родилась моя ПраБабушка Евгения Ивановна
Бракосочетание
30.10.1888 ст.
Венчались:ему 33,ей 22 вторым браком. Поручителями были: со стороны жениха каз.кр бессрочноотпускной солдат д.Берсенева Алексей Антониев Беляев и Филипп Петров Васильев д.Кекура, со стороны невесты ка... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1889 ст.
Сын: Беляев Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Беляев Николай Яковлевич
В архивном фонде Великоустюгского духовного правления в метрической книге Иоанно-Богословской церкви значится Афанасий, родился 27 декабря, крестился 28 декабря 1889 года. Основание: Ф.364. Оп.1. Д.74... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1892 ст.
Сын: Беляев Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Беляев Николай Яковлевич
Восприемник-кр.сын Василий Иванов Буторов д.Берсенева Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7579. Л. 126 об.-127);
Рождение ребёнка
13.06.1899 ст.
Дочь: Беляева Марфа
Отец ребёнка: не указан
Марфа- незаконнорожденный ребенок, родилась 13 (крещена 14) июня 1899 года. Восприемниками при крещении были «Деревни Берсенева крестьянин Косма Антониев Беляев и крестьянская вдова Анастасия Игнатьев... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1902 ст.
Сын: Беляев Гавриил
Отец ребёнка: не указан
Гавриил, незаконнорожденный ребенок,родился 09 (крещён 10) февраля 1902 года. Восприемником при крещении был дер. Берсенева уволенный в запас армии Иаков Григорьев Беляев. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 36... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1904 ст.
Дочь: Беляева Надежда
Отец ребёнка: не указан
Надежда, незаконнорожденный ребенок,родилась 11 (крещена 12) сентября 1904 года. Восприемниками при крещении были: дер. Биричева крестьянин Иоанн Нилов Норицын и дер. Берсенева крестьянская ... Показать все
Рождение ребёнка
24.04.1909 ст.
Сын: Беляев Василий
Отец ребёнка: не указан
Василий, незаконнорожденный ребенок, родился и крещён 24 апреля 1909 года. Восприемником при крещении был крестьянин дер. Берсенева Иаков Григорьев Беляев. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 84... Показать все
Смерть
После 1916
Из списка домохозяев д.Берсенево Богословского сельского общества Усть-Алексеевской волости на 1916 год в семье из четырех человек проживала моя ПраБа Евгения Ивановна КАУ ВО "ГАВО" Ф.34,оп.13,д.137,... Показать все