Беляева (Буторова) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Буторова) Евгения Ивановна

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Буторов Иван Александров

Мать: не указана

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Родилась моя ПраБабушка Евгения Ивановна
Бракосочетание
30.10.1888 ст.

Муж: Беляев Николай Яковлевич

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Венчались:ему 33,ей 22 вторым браком. Поручителями были: со стороны жениха каз.кр бессрочноотпускной солдат д.Берсенева Алексей Антониев Беляев и Филипп Петров Васильев д.Кекура, со стороны невесты ка... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1889 ст.

Сын: Беляев Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Беляев Николай Яковлевич

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
В архивном фонде Великоустюгского духовного правления в метрической книге Иоанно-Богословской церкви значится Афанасий, родился 27 декабря, крестился 28 декабря 1889 года. Основание: Ф.364. Оп.1. Д.74... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1892 ст.

Сын: Беляев Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Беляев Николай Яковлевич

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Восприемник-кр.сын Василий Иванов Буторов д.Берсенева Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7579. Л. 126 об.-127);
Рождение ребёнка
13.06.1899 ст.

Дочь: Беляева Марфа

Отец ребёнка: не указан

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Марфа- незаконнорожденный ребенок, родилась 13 (крещена 14) июня 1899 года. Восприемниками при крещении были «Деревни Берсенева крестьянин Косма Антониев Беляев и крестьянская вдова Анастасия Игнатьев... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1902 ст.

Сын: Беляев Гавриил

Отец ребёнка: не указан

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Гавриил, незаконнорожденный ребенок,родился 09 (крещён 10) февраля 1902 года. Восприемником при крещении был дер. Берсенева уволенный в запас армии Иаков Григорьев Беляев. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 36... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1904 ст.

Дочь: Беляева Надежда

Отец ребёнка: не указан

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Надежда, незаконнорожденный ребенок,родилась 11 (крещена 12) сентября 1904 года. Восприемниками при крещении были: дер. Биричева крестьянин Иоанн Нилов Норицын и дер. Берсенева крестьянская ... Показать все
Рождение ребёнка
24.04.1909 ст.

Сын: Беляев Василий

Отец ребёнка: не указан

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Василий, незаконнорожденный ребенок, родился и крещён 24 апреля 1909 года. Восприемником при крещении был крестьянин дер. Берсенева Иаков Григорьев Беляев. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 84... Показать все
Смерть
После 1916
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Из списка домохозяев д.Берсенево Богословского сельского общества Усть-Алексеевской волости на 1916 год в семье из четырех человек проживала моя ПраБа Евгения Ивановна КАУ ВО "ГАВО" Ф.34,оп.13,д.137,... Показать все
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