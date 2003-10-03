Матейчук (Малина) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1920
Дата смерти03.10.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1920
Отец: Малин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1947
Дочь: Мельник Нина Александровна
Отец ребёнка: Матейчук Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
06.04.1952
Дочь: Гнатышина Елена Алексндровна
Отец ребёнка: Матейчук Александр Яковлевич
Смерть
03.10.2003