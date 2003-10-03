Матейчук (Малина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матейчук (Малина) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1920

Дата смерти

03.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1920

Отец: Малин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1947

Дочь: Мельник Нина Александровна

Отец ребёнка: Матейчук Александр Яковлевич

Жмеринка, Вінницька область
Рождение ребёнка
06.04.1952

Дочь: Гнатышина Елена Алексндровна

Отец ребёнка: Матейчук Александр Яковлевич

Жмеринка, Вінницька область
Смерть
03.10.2003
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