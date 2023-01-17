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Мельник Нина Александровна
Мельник Нина Александровна
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Место рождения
Жмеринка
, Вінницька область
Дата рождения
27.12.1947
Пол
Женский
Отец
Матейчук Александр Яковлевич
1917 г.р.
Мать
Матейчук (Малина) Мария Петровна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1947
Отец:
Матейчук Александр Яковлевич
Мать:
Матейчук Мария Петровна
Жмеринка
, Вінницька область
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