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Мельник Нина Александровна

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Место рождения

Жмеринка, Вінницька область

Дата рождения

27.12.1947

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1947

Отец: Матейчук Александр Яковлевич

Мать: Матейчук Мария Петровна

Жмеринка, Вінницька область
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