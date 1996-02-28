Матейчук Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1917
Дата смерти28.02.1996
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1917
Отец: Матейчук Яков Евдокимович
Мать: Матейчук Тамара
Рождение ребёнка
27.12.1947
Дочь: Мельник Нина Александровна
Мать ребёнка: Матейчук Мария Петровна
Рождение ребёнка
06.04.1952
Дочь: Гнатышина Елена Алексндровна
Мать ребёнка: Матейчук Мария Петровна
Смерть
28.02.1996