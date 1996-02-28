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Матейчук Александр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1917

Дата смерти

28.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1917

Отец: Матейчук Яков Евдокимович

Мать: Матейчук Тамара

Рождение ребёнка
27.12.1947

Дочь: Мельник Нина Александровна

Мать ребёнка: Матейчук Мария Петровна

Жмеринка, Вінницька область
Рождение ребёнка
06.04.1952

Дочь: Гнатышина Елена Алексндровна

Мать ребёнка: Матейчук Мария Петровна

Жмеринка, Вінницька область
Смерть
28.02.1996
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