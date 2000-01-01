Романова Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1975
Дочь: Матвеева Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Романов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1979
Дочь: Корсун Галина Владимировна
Отец ребёнка: Романов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
31.12.1983
Дочь: Матвеева Марина Владимировна
Отец ребёнка: Романов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
21.10.1987
Сын: Романов Роман Владимирович
Отец ребёнка: Романов Владимир Васильевич