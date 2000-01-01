Романова Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1975

Дочь: Матвеева Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Романов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
01.05.1979

Дочь: Корсун Галина Владимировна

Отец ребёнка: Романов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
31.12.1983

Дочь: Матвеева Марина Владимировна

Отец ребёнка: Романов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
21.10.1987

Сын: Романов Роман Владимирович

Отец ребёнка: Романов Владимир Васильевич

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