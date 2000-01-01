Романов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1975
Дочь: Матвеева Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Романова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
01.05.1979
Дочь: Корсун Галина Владимировна
Мать ребёнка: Романова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
31.12.1983
Дочь: Матвеева Марина Владимировна
Мать ребёнка: Романова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
21.10.1987
Сын: Романов Роман Владимирович
Мать ребёнка: Романова Любовь Николаевна