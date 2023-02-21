Матвеева (Романова) Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Романова) Оксана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1975

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1975

Отец: Романов Владимир Васильевич

Мать: Романова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
11.10.1998

Сын: Марченко Сергей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.03.2003

Дочь: Марченко Виолетта Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.05.2011

Дочь: Матвеева Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Матвеев Василий

Рождение ребёнка
28.12.2012

Сын: Матвеев Константин Васильеич

Отец ребёнка: Матвеев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Василий

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