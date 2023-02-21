Матвеева (Романова) Оксана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1975
Рождение ребёнка
11.10.1998
Сын: Марченко Сергей Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.03.2003
Дочь: Марченко Виолетта Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.05.2011
Дочь: Матвеева Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Матвеев Василий
Рождение ребёнка
28.12.2012
Сын: Матвеев Константин Васильеич
Отец ребёнка: Матвеев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвеев Василий