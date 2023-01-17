Горбунова Федосия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Федосия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Горбунов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Горбунов Николай Кузьмич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1822

Муж: Горбунов Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Горбунов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Горбунов Николай Кузьмич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Горбунов Николай Кузьмич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Горбунов Николай Кузьмич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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