Горбунова Федосия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Горбунов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Горбунов Николай Кузьмич
Бракосочетание
До 1822
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Горбунов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Горбунов Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Горбунов Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Горбунов Николай Кузьмич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно