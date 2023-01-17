Горбунов Николай Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Горбунов Кузьма Степанович
Мать: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Степанида Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Горбунов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Горбунова Федосия Фёдоровна
Бракосочетание
До 1822
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Горбунов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Горбунова Федосия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Горбунова Федосия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Горбунова Федосия Фёдоровна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно