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Горбунов Николай Кузьмич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Горбунов Кузьма Степанович

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Степанида Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Горбунов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Горбунова Федосия Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1822

Жена: Горбунова Федосия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Горбунов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Горбунова Федосия Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Горбунова Федосия Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Горбунова Федосия Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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