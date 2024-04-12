Худышкина Любовь Флорова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
1889
Муж: Шабалин Иван Яковлев
Поручители: по жениху: Николай Никифоров Клевакин (Морево), Иоанн Стефанов Клевакин (Морево) по невесте: Петр Дмитриев Лишев (дер Шадринская), Гаврила Стефанов Клевакин (Морево)
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Шабалина Александра Иванова
Отец ребёнка: Шабалин Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Тютина-Шабалина Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Шабалин Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шабалин Иннокентий Иванович
Отец ребёнка: Шабалин Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Шабалин Иван Яковлев
Смерть
1919
Ишим, город Ишим, Тюменская область