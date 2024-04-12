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Худышкина Любовь Флорова

Место рождения

Буньково, Упоровский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Худышкин Флор Иванов

Мать: Худышкина Агриппина/Глафира Васильева

Буньково, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
1889

Муж: Шабалин Иван Яковлев

Морево, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Поручители: по жениху: Николай Никифоров Клевакин (Морево), Иоанн Стефанов Клевакин (Морево) по невесте: Петр Дмитриев Лишев (дер Шадринская), Гаврила Стефанов Клевакин (Морево)
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Шабалина Александра Иванова

Отец ребёнка: Шабалин Иван Яковлев

Морево, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Тютина-Шабалина Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Шабалин Иван Яковлев

Морево, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Шабалин Иннокентий Иванович

Отец ребёнка: Шабалин Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1903

Сын: Шабалин Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Шабалин Иван Яковлев

Смерть
1919
Ишим, город Ишим, Тюменская область
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