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Шабалин Иван Яковлев

Место рождения

Кизак, Упоровский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Шабалин Яков Алексеев

Мать: Шабалина Меланья Иванова

Кизак, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
1889

Жена: не указана

Морево, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Шабалина Александра Иванова

Мать ребёнка: Худышкина Любовь Фролова

Морево, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Тютина-Шабалина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Худышкина Любовь Фролова

Морево, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Шабалин Иннокентий Иванович

Мать ребёнка: Худышкина Любовь Фролова

Рождение ребёнка
1903

Сын: Шабалин Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Худышкина Любовь Фролова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худышкина Любовь Фролова

Смерть
Неизвестно
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