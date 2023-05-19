Шабалин Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Шабалин Яков Алексеев
Мать: Шабалина Меланья Иванова
Бракосочетание
1889
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Шабалина Александра Иванова
Мать ребёнка: Худышкина Любовь Фролова
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Тютина-Шабалина Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Худышкина Любовь Фролова
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шабалин Иннокентий Иванович
Мать ребёнка: Худышкина Любовь Фролова
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Худышкина Любовь Фролова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худышкина Любовь Фролова
Смерть
Неизвестно