Кишко Даниил (Данила) Симеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКишко Даниил (Данила) Симеонович

Кишко Даниил (Данила) Симеонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1832 и 1834

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1832 и 1834

Отец: Кишко Симеон Карпович

Мать: Кишко Анастасия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кишко Максим Данилович

Мать ребёнка: Кишко (Сацункевич) Валерия Иосифовна

Рождение ребёнка
28.07.1859

Сын: Кишко Прохор Данилович

Мать ребёнка: Кишко (Сацункевич) Валерия Иосифовна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Кишко Павел Данилович

Мать ребёнка: Кишко (Сацункевич) Валерия Иосифовна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Кишко Филипп Данилович

Мать ребёнка: Кишко (Сацункевич) Валерия Иосифовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.