Кишко Даниил (Данила) Симеонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1832 и 1834
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1832 и 1834
Отец: Кишко Симеон Карпович
Мать: Кишко Анастасия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Кишко (Сацункевич) Валерия Иосифовна
Рождение ребёнка
28.07.1859
Мать ребёнка: Кишко (Сацункевич) Валерия Иосифовна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Кишко (Сацункевич) Валерия Иосифовна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Кишко (Сацункевич) Валерия Иосифовна