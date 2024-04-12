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Иван (младший) Николаев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

?.03.1835

Дата смерти

03.03.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1835

Отец: Николай Лукьянов

Мать: Акулина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.10.1852

Жена: Прасковья Захарова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Захарова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Захарова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1860

Сын: Прокопий Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Захарова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1864

Сын: Никифор Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Захарова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
03.03.1870
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от простуды
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