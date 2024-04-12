Иван (младший) Николаев
Место рождения
Дата рождения?.03.1835
Дата смерти03.03.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1835
Отец: Николай Лукьянов
Мать: Акулина
Бракосочетание
06.10.1852
Жена: Прасковья Захарова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Захарова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Захарова
Рождение ребёнка
17.02.1860
Сын: Прокопий Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Захарова
Рождение ребёнка
10.03.1864
Сын: Никифор Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Захарова
Смерть
03.03.1870
Причина смерти: от простуды