Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Татьяна Николаева
Отец ребёнка: Николай Лукьянов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марфа Николаева
Отец ребёнка: Николай Лукьянов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Николай Лукьянов
Рождение ребёнка
?.03.1835
Отец ребёнка: Николай Лукьянов
Смерть
Неизвестно