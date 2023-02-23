Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Татьяна Николаева

Отец ребёнка: Николай Лукьянов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марфа Николаева

Отец ребёнка: Николай Лукьянов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван (старший) Николаев

Отец ребёнка: Николай Лукьянов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.03.1835

Сын: Иван (младший) Николаев

Отец ребёнка: Николай Лукьянов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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