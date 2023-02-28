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Татьяна Николаева

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

16.01.1861

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Николай Лукьянов

Мать: Акулина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.?.1843

Муж: Сергей Романов

Рождение ребёнка
08.09.1845

Сын: Автоном Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Романов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Татьяна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Романов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1848

Дочь: Афимья (Ефимья) Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Романов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Салманида Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Романов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1854

Дочь: Елена Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Романов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Василиса Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Романов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1860

Сын: Никонор Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Романов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.01.1861
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: натуральной
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