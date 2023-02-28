Татьяна Николаева
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти16.01.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Николай Лукьянов
Мать: Акулина
Бракосочетание
19.?.1843
Муж: Сергей Романов
Рождение ребёнка
08.09.1845
Сын: Автоном Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Романов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Татьяна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Романов
Рождение ребёнка
03.07.1848
Дочь: Афимья (Ефимья) Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Романов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Салманида Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Романов
Рождение ребёнка
01.07.1854
Дочь: Елена Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Романов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Василиса Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Романов
Рождение ребёнка
27.10.1860
Сын: Никонор Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Романов
Смерть
16.01.1861
Причина смерти: натуральной